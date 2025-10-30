Моторист е в кома след тежка катастрофа на бул. „България“ в София. Сигналът за произшествието е подаден в ранните часове на деня.

Пострадалият е в изключително тежко състояние. Той е откаран в ИСУЛ, където лекарите се борят за живота му.

Редактор: Мария Барабашка