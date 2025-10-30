Дни преди първите бюджети на страната ни в евро да бъдат внесени в Народното събрание – те вече предизвикаха напрежение. От синдикатите обявиха, че готвят протест заради плановете минималната работна заплата догодина да стане 605 евро, вместо предварително заявените 620.

От Финансовото министерство заявиха, че проектобюджетът ще бъде внесен в парламента до петък. Днес вицепремиерът Томислав Дончев беше лаконичен по темата. „През последните години бюджетът се гледа в началото на следващата година”, подчерта той, а на въпрос защо 605, а не 620 евро ще е МРЗ, той отговори „Защо не 540 или 720?”.

