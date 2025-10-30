Близките настояват непълнолетните извършители на тежки престъпления да получават доживотни присъди
Едноминутно мълчание за смъртта на 15-годишния Красимир, наръган с нож в столичен мол. Роднините настояват за законодателни промени, с които непълнолетните също да получават доживотни присъди.
Все още не са разговаряли с депутати, които биха подкрепили промени в Наказателния кодекс.
„Без справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб“: Близките на 15-годишния Красимир искат доживотен затвор за задържания
Последвайте ни