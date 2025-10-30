МВР издирва Мария – Кристина Капитанска на 15 години от гр. Благоевград. Момичето е в неизвестност за близките си от 27.10.2025 г. Тийнейджърката е висока около 150 см, със слабо телосложение, тъмнокестенява коса и кафяви очи. Когато била последно забелязана, тя носела черен клин, черно късо яке с качулка и яркорозови маратонки.

Снимка: МВР

Умоляват се всички, които имат информация за момичето, да подадат сигнал на телефон 112, на телефон 073/867 434 или в най-близкото полицейско управление.

