Година след като зверски беше пребит по погрешка в центъра на Пловдив, 21-годишен младеж все още чака справедливост. Майката на пострадалото момче твърди, че по случая няма нито един задържан и осъден.

Бруталното нападение беше извършено от 12 маскирани с боксове и бухалки. Двама младежи бяха нападнати. Единият беше зверски пребит от тях. Предполага се, че агресорите са футболни запалянковци.

Двама пострадали след побой с боксове и бухалки в Пловдив

От прокуратурата съобщиха за NOVA, че понастоящем има осъдени за лека телесна повреда - две непълнолетни момчета - на 17 и 15 години. На 9 май е бил внесен обвинителен акт. След сключено споразумение и признаване на вина, двамата са освободени от наказателна отговорност и им е наложено административно наказание.

На 29 октомври миналата година вечерта три момчета стояли в междублокова беседка на бул.“6-ти септември“. Едното си тръгва. Остават Адриан и приятелят му Дани, когато внезапно четири автомобила спират до тях.

"Четирите автомобила спряха на аварийни и слязоха 12 човека с маски. Дани каза "тези май ще ни бият, давай да бягаме". Тръгнахме да тичаме и първата ми мисъл беше да бягам към булеварда, където има камери, а най-вероятно ще има и хора. Той не знам защо реши да тръгва да бяга към кръстовището", спомня си Адриан Бръзков, който е очевидец на случилото се.

На пешеходната пътека Дани е настигнат, повален на земята и пребит.

"Двама човека са го налагали с бухалки и с боксове, докато третият е снимал клипчета. Очевидец се е развикал, за да се разбягат", допълни Бръзков.

Пострадалият е откаран в болница. Майката на пребития младеж Златка Минчева посочва, че синът ѝ е бил със счупен нос и множество рани по лицето. "Има отпечатък от обувка, който ясно се вижда, има наранявания отзад по главата по тила, по цялото тяло. Просто побоят е бил зверски", добавя тя.

Пребитият младеж е видял, че двама от нападателите са били с маски на футболния отбор „Ботев“. Единият е изпуснал портфейла си. Личната му карта вътре е показалс, че той е 15-годишен. Потърпевшите смятат, че са станали случайна жертва и че запалянковците са търсили да бият младеж от конкурентен отбор, които често се събирали в района.

Адриан обаче е категоричен - той и приятелите му не се занимават с футбол и въобще не се интересуват.

И майката на пострадалия смята, че са нападнати са по погрешка. "Моят син категорично не се занимава с футбол, нито го гледа. Той е музикант, завършил е музикално училище и свири на народни инструменти", казва тя.

Година по-късно Дани е възстановен, съобщава майка му. "Знаем, че има двама заподозрени. Потърсихме съдействие от полицията, откъдето ни казаха да не се месим. Затова нямаме информация докъде е стигнало разследването и има ли обвинени. През април разследващата каза, че всичко е предадено в прокуратурата. Адвокатът ни обаче разбра, че случаят е върнат от държавното обвинение, защото прокурорът не е съгласен, че има само двама извършители. От 12 души само двама са установени", сподели Златка Минчева.