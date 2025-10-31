Снимка: БТА
В навечерието на Деня на будителите: Президентът връчва почетен знак на културни дейци
Започва акция "Зима": Последен ден за подготовка на водачите за предстоящия сезон
На финалната права: Предявяват материалите по делото срещу Благомир Коцев
Спортни новини (30.10.2025 - късна)
Нова българска комедия "Рожден ден" разглежда абсурдната страна на живота и способността на хората да се променят
Деца раждат деца: Държавата подготвя мерки срещу ранните бракове
Отговорните институции продължават изпълнението на мерките за справяне с липсата на вода
Кризисният щаб за безводието в Плевен се събира на заседание по-късно днес. То е свикано от областния управител, в него ще се включат и организаторите на протестите през лятото.
Проблемите с водата в града предизвикаха поредица от протести с искане за бързи действия за решаване на кризата.
Вряла вода изригна в центъра на Плевен (ВИДЕО)
Отговорните институции продължават изпълнението на мерките за справяне с липсата на вода. Областният управител обясни, че към момента има нормално водоподаване и валежите са спомогнали за това, но водният режим остава.Редактор: Цветина Петкова
