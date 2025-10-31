Днес отбелязваме Международния ден на Черно море. Инициативата е обявена на 31 октомври 1996 г. в Истанбул на срещата на министрите на околната среда на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Целта е да се повиши осведомеността на международната общност за необходимостта от регионално сътрудничество за опазването на Черно море.

На празника бяха посветени различни инициативи в страната. Във Военноморския музей – Варна е представена дигиталната карта на българското Черноморие, в която са отбелязани много любопитни факти за Черно море и обитателите му. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) организира срещи с деца, на които инспектори от ведомството разказаха повече за богатството на морския свят, за видовете риби и за значението на чистите водоеми за живота на планетата.

Черно море - тайни и чудеса, заровени под пясъка

Пътуващите до остров Света Анастасия ще се включат в изследователско събитие с лекция за Черно море. Те ще могат да наблюдават и гмуркане до Подводен парк „Света Анастасия“ със специален дрон, се съобщава на Facebook страницата на острова.

Различни инициативи се предвиждат и в училищата. Природозащитници напомниха защо е важно да се опазва Черно море и посочиха част от рисковете пред водния басейн.

От „Грийнпийс“ – България съобщиха, че нов анализ разкрива местата в българската акватория на Черно море, където най-често се наблюдават следи от тралиращи кораби. Участъците с най-интензивно тралене обхващат и защитени зони – „Емине – Иракли“, „Галата“, „Комплекс Калиакра“ и „Ропотамо“. Данните са обобщени в карти и обхващат периода 2017–2024 г.

Фондация „За нашето море“ и компанията „Черноморски улов“ съобщиха, че за втора поредна година е връчена наградата „Спасител на есетрите“ за принос в опазването на застрашения вид. Отличието е за капитан Петър Терещенков от Бяла. В прессъобщение се посочва, че международен проект цели да се обединят усилията на България, Румъния и Турция, с който да се стимулира отговорен черноморски риболов, както и да се подпомогне събирането на ценни данни за състоянието на популациите на есетровите риби.

Учени разработиха „дигитален близнак“ на Черно море

От инициативата „Lessplastic Bulgaria” съобщиха във Facebook за предстояща експедиция и мониторинг на делфините в Черно море.

Редактор: Калина Петкова