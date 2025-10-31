Проучването на агенция „Тренд” по поръчка на „24 часа” показа, че значителна част от българите вярват в кармата, съдбата и дори в конспиративни теории. Според данните 47% от анкетираните смятат, че съществуват тайни общества, които управляват света, а 67 на сто - че „всичко се връща”. Какво стои зад тези вярвания и защо хората имат нужда от тях коментира в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS клиничният психолог д-р Велислава Донкина.

По думите ѝ подобни резултати не са изненадващи. „Не ме шокират такива резултати. Всеки, който работи в моята професия, ежедневно се среща с това естествено човешко желание да има магия, да има вълшебна пръчка, която да ни каже какво да правим и да ни обещае, че всичко ще бъде наред”, коментира тя.

Психологът припомня, че психоанализата още от XII век е доказала, че в човека има несъзнавана част, която силно влияе на поведението му. Именно оттам идва нуждата ни да търсим обяснения, да вярваме в съдба или конспирации, когато светът около нас изглежда несигурен.

Тя допълни, че често хората търсят отговори при астролози, номеролози или гледачки, защото това е „пасивен начин” да се справим с проблемите – някой друг ни казва какво ще се случи, вместо ние сами да изберем посоката. „Кармата е едно много успокояващо обяснение защо страдаме. Когато вярваме, че трудностите са „предопределени”, ни е по-лесно да приемем ситуацията, вместо да действаме и да поемем отговорност за промяната”, сподели психологът.

Редактор: Петър Иванов