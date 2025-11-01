Запознайте се с Крис - само на осем, но вече сбъднал една голяма мечта - да бъде главният герой в своята любима приказка. Той е на корицата на книга, която го повежда на пътешествие из българската история.

Заедно с хан Аспарух, цар Симеон, Васил Левски и още много велики личности, осемгодишният Крис преминава през всяко едно приключение, описано на страниците на неговата персонализирана книга. За него историята не е просто урок, а лично преживяване.

На въпрос какво празнуваме на първи ноември, Крис уверено отговаря: „Денят на будителите“. А кой е любимият му будител? „Васил Левски“, казва той без колебание и веднага добавя: „Апостолът на свободата“.

Идеята за тези уникални приказки се ражда една вечер, докато един от създателите им, Георги, приспива дъщеря си с историята за малката русалка Ариел.

"Просто нещо ме удари и си казах: колко би било яко, ако тя е главен герой. Съответно тя заспа, аз станах и много, много часове започнах да проучвам в интернет", спомня си Георги.

Малко след това той се свързва със свои приятели - всички завърнали се от чужбина, за да създадат семейства у нас. Макар да имат различни професии, днес ги обединява една мисия - да подарят на всяко дете възможността да бъде герой в своя собствена приказка. Моментът, в който Георги вижда реакцията на собственото си дете, е решаващ.

"В момента, в който аз дадох книжката на моето дете и нейното лице засия, аз си казах: това трябва да го направим за повече деца. За този момент го правим", разказва той.

Илюстрациите в книгите са направени с помощта на изкуствен интелект, но това не означава, че процесът е лесен. Зад всяка приказка стоят часове труд на екип от сценаристи, писатели, редактори и дизайнери.

"Използваме изкуствен интелект, за да развием най-важното - естествения интелект на нашите деца", обяснява Георги. Той вярва, че модерните технологии могат да бъдат мост между миналото и бъдещето.

"Аз съм щастлив, че с технологиите на 21-ви век създаваме нещо, което не ни отдалечава от нашите корени, а напротив - връща ни към тях. И ни дава възможност децата ни да учат за българските будители и българските изконни ценности", казва той.

Повече гледайте във видеото.