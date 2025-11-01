-
За колко души недоволството от забраната на кмета премина границите на социалните мрежи
След като кметът на Елин Пелин забрани отбелязването на Хелоуин, над 4000 души във Facebook обявиха, че ще отидат в града с маски и тикви в знак на протест. Но за колко души недоволството премина границите на социалните мрежи?
Още преди залез слънце улиците в Елин Пелин бяха тихи — родителите не бяха в настроение за гонене на зли духове и тиквени усмивки.
„Не го зачитам този празник, не го харесвам, не възпитава в нищо добро децата, не знам дори откъде се появи”, заяви пред NOVA жена от града.
Хелоуин: Хилядолетната история на празника, който съчетава езичество, религия и съвременна култура
И децата на родителите не „горяха” от желание да празнуват.
С падането на мрака стана ясно, че масово празнуване няма да има. Но символиката на вечерта беше налице - уличните лампи не светеха, площадът пред кметството беше тъмен. В мрака се събраха три семейства решени да нарушат кметската заръка.
„Абсурдна е, има други по-сериозни проблеми тази община и хората всеки ден ги изпитват на гърба си. Вода, презастрояване, мръсотия, неоправени пътища. И на тази ситуация да забраниш празник, значи, че не си разбираш приоритетите”, коментираха граждани.
Към тях се присъедини и майка с дъщеричката си от съседно село. „Не ги учим на пакост или лакомство, има само хубави емоции и утре ще говорим за народните будители”, сподели тя.
И така първоначалното гражданско недоволство и заканите на хиляди да празнуват масово Хелоуин, остана само във Facebook.
