След като кметът на Елин Пелин забрани отбелязването на Хелоуин, над 4000 души във Facebook обявиха, че ще отидат в града с маски и тикви в знак на протест. Но за колко души недоволството премина границите на социалните мрежи?

Още преди залез слънце улиците в Елин Пелин бяха тихи — родителите не бяха в настроение за гонене на зли духове и тиквени усмивки.



„Не го зачитам този празник, не го харесвам, не възпитава в нищо добро децата, не знам дори откъде се появи”, заяви пред NOVA жена от града.

И децата на родителите не „горяха” от желание да празнуват.



С падането на мрака стана ясно, че масово празнуване няма да има. Но символиката на вечерта беше налице - уличните лампи не светеха, площадът пред кметството беше тъмен. В мрака се събраха три семейства решени да нарушат кметската заръка.



„Абсурдна е, има други по-сериозни проблеми тази община и хората всеки ден ги изпитват на гърба си. Вода, презастрояване, мръсотия, неоправени пътища. И на тази ситуация да забраниш празник, значи, че не си разбираш приоритетите”, коментираха граждани.

Към тях се присъедини и майка с дъщеричката си от съседно село. „Не ги учим на пакост или лакомство, има само хубави емоции и утре ще говорим за народните будители”, сподели тя.

И така първоначалното гражданско недоволство и заканите на хиляди да празнуват масово Хелоуин, остана само във Facebook.