В Деня на народните будители актьорът Башар Рахал беше гост в предаването "Събуди се", където сподели как една неосъществена мечта за собствен театър се е превърнала в надежда за културния живот в малкото населено място. Той разказа за кампанията си за даряване на театрални столове и за смисъла да бъдеш "будител" в днешно време - както чрез дела, така и чрез изкуство, каквото е новата му постановка "Билет за Америка".

Всичко започва от идеята му да създаде театър, за който получава 150 чисто нови стола. Когато плановете се променят и мястото е обявено за продан, вместо да продаде столовете, актьорът решава да ги дари.

"Реших, че по-добре да ги даря и написах във Facebook", сподели Рахал. Последвала лавина от над 600 коментара от читалища в цялата страна, които имали отчаяна нужда от подобна база. "От една страна е лошо, защото се оказва, че има толкова много читалища, които нямат хубава база", отбеляза той.

Изборът пада върху читалището в село Бяга, чиито жители до този момент са били принудени да взимат столове под наем от съседното село за всяко събитие. Макар и да не е бил сигурен дали разглобените столове ще им свършат работа, Рахал ги изпраща, а от селото описват постъпката му като "възраждане на духа".

Според актьора именно в това се крие смисълът на будителството днес - да се събужда духовното у хората. "Смятам, че хуморът ще спаси света", заяви той и допълни, че мисията на творците е да насочват младите към духовното, а не само към материалния свят.

Тази философия Рахал пренася и на сцената с постановката "Билет за Америка", която играе заедно с Ивайло Христов и Иван Бърнев. Представлението, което скоро ще отбележи една година на сцена, разглежда през призмата на хумора вечната тема за емиграцията и мечтите. "Това е билет към нашите мечти", обясни актьорът. Пиесата разказва историята на двама приятели, единият от които иска да замине, а другият да остане, като в центъра на техния конфликт, разбира се, стои и една жена.

За Рахал всяка роля е процес на израстване. "Ако не си взимаш нещо от това, което правиш, няма никакъв смисъл да го правиш", категоричен е той.

