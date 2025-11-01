Денис Ризов е вулкан от емоции, талант, идеи. И то - заразителен до изпепеляване. Зад гърба си е оставил концерти, предавания, приятели, но не ги е загърбил. След зашеметяваща кариера у нас и в САЩ – кацна в България.

„Ничия земя“: По стъпките на Веско от "Атлас" - завръщане след мълчанието

Денис и неговото препускане през епохите - тези на момчетата с дълги коси и печати в паспортите, арестите за значки и подскачане, през тези на така наречените неформали, вързани с белезници за радиаторите, протестите с песни в милицията, вноса на телевизори, разправиите с борците и срещите с охрани. Та така до днес.

Въпросът е дали след подобно оцеляване искаш да работиш още… и какво? Отговорът на този и много други въпроси - ще намерите във видеото.