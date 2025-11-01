-
Любопитната история на Пернишката крепост
-
Георги Борисов: Събуждането е спасение от кошмара
-
Доц. Милен Иванов: КПК е излишен орган – полицията се справяше по-добре без нея
-
„Темата на NOVA“ в аванс: "Симфонии на безценица"- за будителите, които избират музиката пред тишината
-
Росен Желязков: Бъдете добри хора, следвайте примерите на будителите
-
След потопа в Елените: Собственици на имоти обмислят колективен иск срещу Община Несебър и държавата
Разказ за зашеметяващата кариера на вокалиста на група "Ахат" и неговото диво препускане през епохите
Денис Ризов е вулкан от емоции, талант, идеи. И то - заразителен до изпепеляване. Зад гърба си е оставил концерти, предавания, приятели, но не ги е загърбил. След зашеметяваща кариера у нас и в САЩ – кацна в България.
„Ничия земя“: По стъпките на Веско от "Атлас" - завръщане след мълчанието
Денис и неговото препускане през епохите - тези на момчетата с дълги коси и печати в паспортите, арестите за значки и подскачане, през тези на така наречените неформали, вързани с белезници за радиаторите, протестите с песни в милицията, вноса на телевизори, разправиите с борците и срещите с охрани. Та така до днес.
Въпросът е дали след подобно оцеляване искаш да работиш още… и какво? Отговорът на този и много други въпроси - ще намерите във видеото.
Последвайте ни