Дигитална реплика на крепостта „Царевец” оживя на финала на Vivacom GAME ON 2025. Проектът, който оживя в Minecraft, е дело на гейминг инфлуенсъри и фенове от цялата страна. Изграждането на виртуалния монумент е продължило близо три месеца. А във финала на турнира се проведе и сблъсък в седем рунда между два от класиралите се гейминг отбори.

„Турнирът за непрофесионалисти в България дава платформа на младите геймъри в у нас - непрофесионалистите, които търсят страстта в гейминга и стабилното гейминг изживяване. Обвързвайки финала с датата, пресъздадохме една от ключовите български забележителности - крепостта „Царевец”, заяви Ангела Ангелова, мениджър социални медии.

„Ние винаги играем на първо място, за да забавляваме феновете, на които страшно много благодарим за подкрепата. Победата не винаги е на всяка цена - важното е да се забавляваш и никога да не се предаваш”, категоричен е Кристиян Николов, победител в турнира.

