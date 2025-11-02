Той напуска България едва на 17 години, за да замине за Ню Йорк и да стане част от екипа на една от най-забележителните артистични двойки на нашето време - Кристо и Жан-Клод. Днес, 35 години по-късно, Владимир Явашев, племенник на Христо, е човекът, който продължава тяхното дело и реализира последните им мащабни проекти. Той е в България за откриването на изложба, посветена на един от най-емблематичните им проекти - "Опакованият Райхстаг".

"Откакто се помня, аз съм израснал с тези книги и проекти. Друго не познавам", споделя Владимир Явашев в специално интервю. Неговият живот е неразривно свързан с изкуството на чичо му още от март 1990 г., когато заминава за Ню Йорк, за да учи кино и да работи за Кристо и Жан-Клод. Първата му работа е да носи чантата с фотоапарати на фотографа Волфганг Волц по време на реализацията на проекта "Чадърите" в Япония. Оттогава той участва във всички големи проекти на артистичното дуо.

За Владимир Явашев това не е просто работа, а живот. Той обяснява, че за творци като Кристо и Жан-Клод изкуството не е въпрос на избор, а екзистенциална необходимост. "Това е техният въздух, който имат нужда да дишат. Ако Христо не твореше, той щеше да се удави, щеше да умре. Не може да живееш, без да твориш", казва той.

Въпреки че проектите им често носят силни политически послания, Владимир разказва, че Кристо и Жан-Клод съзнателно са избягвали да говорят за политика. Единственото изключение е "Желязната завеса - стена от варели" на улица "Висконти" в Париж, създадена като поетичен отговор на Берлинската стена.

Реализацията на всеки проект е уникално предизвикателство. Проектът "Чадърите" например, изисква получаването на разрешение от 20 собственици на земя в Калифорния и над 600 в Япония. Самата работа по инсталациите е денонощна и изключително натоварваща.

След смъртта на Кристо, той успешно реализира посмъртно проекта за опакованата Триумфална арка в Париж и продължава да работи по "Мастаба" в Близкия изток, следвайки завещанието на чичо си. Според него това, което отличава големите творци, е страстта и вътрешната необходимост да създават. "Като има страст да се случи нещо, обикновено то се случва", завършва той, обобщавайки философията на Кристо и Жан-Клод, за които няма невъзможни неща, а думата, която най-добре описва изкуството им, е "свобода".

Изложбата "Кристо и Жан-Клод: Опакованият Райхстаг" може да бъде видяна от 4 ноември в Националната галерия "Квадрат 500".

