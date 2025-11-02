Днес България си взе последно сбогом с Иван Тенев, известен с псевдонима Агент Тенев. Поклонението пред журналиста, художник и общественик се състоя в църквата "Свети Седмочисленици" в София. Той почина на 30 октомври на 74-годишна възраст.

Иван Тенев, една от ярките фигури в културния и обществен живот на страната, ще остане в паметта на българите като поет с голямо сърце и бохемска душа. През годините той оставя трайна следа в различни сфери на изкуството и журналистиката. Тенев е автор на едни от най-красивите текстове на песни в българската поп музика.

