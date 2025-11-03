Научен екип от УниБИТ проведе научна конференция и откри тематична изложба по повод 155 години от учредяването на Българската екзархия на 1 и 2 ноември в сградата на Българската екзархия в Истанбул. Научният форум и подготвената изложба са реализирани в рамките на проект „Духовност българска: 155 години от учредяването на Българската екзархия и 80 години автокефалия“ на УниБИТ с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България.

Учените от УниБИТ са в основата на инициативата да се припомни възловото значение на Българската екзархия за съхранението и развитието на нацията в най-трудни исторически периоди, когато огромни територии, населени с българи, остават извън границите на държавата България. С подготовката се ангажира и новосъздадения към университета Институт за българската диаспора и културното наследство извън граница.

Форумът беше официално открит от Тошко Йорданов – председател на Комисията по култура и медии в 51-то Народното събрание. Поздравления към участниците отправиха Васил Вълчев – генерален консул на Република България в Истанбул, Радослава Кафеджийска – генерален консул на Република България в Одрин, както и представители на Посолството на Република България в Анкара. От страна на Българската екзархия присъства Димитър Йотеф – председател на Църковното настоятелство на Фондацията на православните църкви на Българската екзархия в Истанбул. А от името на българската общност с думи на благодарност към УниБИТ и българското правителство за организирания форум отправи Христо Копано, зам.-председател на Настоятелството.

В директна видеовръзка от България поздравление отправи проф. Стоян Денчев, председател на Съвета на настоятелите на УниБИТ, който изтъкна, че „историческата памет за Българската екзархия е живата нишка, която свързва поколенията българи у нас и зад граница“.

С доклад на проф. д-р Боряна Бужашка – директор на Института за българската диаспора и културното наследство зад граница към УниБИТ, беше поставено началото на научната конференция. Проф. Бужашка открои историческото значение на екзархийските институции от края на ХIХ и първата половина на ХХ век за запазване на националната идентичност на българите в условията на чуждо владичество. На свой ред, проф. дфн Ваня Добрева, модератор на конференцията, подчерта необходимостта от актуализация на такива исторически събития като учредяването и дейността на Българската екзархия за разбирането на фундамента на българската духовност и ценности. Този траен интерес към градивото на националната култура е в центъра на проучванията на УниБИТ.

В рамките на конференцията бяха представени десет научни доклада, разглеждащи различни аспекти от историята и ролята на Българската екзархия – от нейната нормативна уредба и дипломатическа дейност до просветната, книжовната и благотворителната ѝ мисия сред българските общности на Балканите и в диаспората. Участие взеха преподаватели и изследователи от УниБИТ – проф. д-р Боряна Бужашка, проф. д-р Венцислав Велев, доц. д-р Груди Ангелов, доц. д-р Пламен Теодосиев, проф. д-р Жоржета Назърска, проф. д-р Мюмюн Тахиров, гл. ас. д-р Светла Шапкалова, както и учени от Института за исторически изследвания при БАН – доц. д-р Росица Лельова и доц. д-р Ваня Стоянова. Докладите очертаха Българската екзархия не само като религиозен институт, а като висока форма на национално самоуправление, благодарение на която българите успяват да съхранят своята идентичност и културна самостоятелност в сложните условия на Османската империя и първите десетилетия след Освобождението.

Като част от инициативата беше открита и документална изложба, посветена на историята и дейността на Българската екзархия. В експозицията са представени ценни архивни документи, снимки, копия на фермана от 1870 г. и Устава на Българската екзархия от 1871 г., както и редки материали, отразяващи дейността на българските църковни и просветни общини в Цариград. Експозицията проследява пътя на духовното въздигане на българите и ролята на Екзархията като обединителен център на националната воля. Посетителите на изложбата имаха възможност да се запознаят и с редица непоказвани досега фотографии и документи от частни и църковни архиви, които свидетелстват за богатата история на българското духовно и културно присъствие в Цариград.

Събитието завърши с обща дискусия за съвременните измерения на духовността и ролята на историческата памет в укрепването на българската идентичност.

Идеите, споделени по време на конференцията, ще бъдат обединени в научен сборник, който ще излезе до края на годината, а изложбата ще бъде представена и в България – като част от инициативите, посветени на 155-годишнината от Българската екзархия.

Форумът в Истанбул не е само юбилейна инициатива, а част от последователната дейност на УниБИТ за съхраняване и популяризиране на българското духовно и културно наследство зад граница.

