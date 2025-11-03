Снимка: gettyimages
-
Тя ще участва в конференция на БНБ "На прага на еврозоната"
Кристин Лагард ексклузивно пред NOVA. Президентът на Европейската централна банка е на посещение в България. Във вторник тя ще участва в конференция на Българската народна банка "На прага на еврозоната", където ще произнесе реч.
Тази вечер в специалното си участие в „Интервюто в Новините на NOVA” президентът на ЕЦБ ще разясни важни въпроси за въвеждането на еврото в България, за опита на държавите преди нас с приемането на единната валута и за бъдещето на европейската икономика и финанси.
Гледайте ексклузивното интервю с Кристин Лагард след Централните новини на NOVA в 19.00 ч.
Редактор: Станимира Шикова
