Композицията пътувала от Турция за Австрия
Международен влак с близо 300 пътници е блокиран трети ден на централната гара в Пловдив. Композицията Optima Express, която пътува от Турция за Австрия е спряна от петък вечерта. Влакът не може да продължи пътя си, заради протестите в Сърбия и блокирания трафик там.
Заради сигнал за бомби: „Сърбиявоз“ спря влаковете към Нови Сад часове преди протеста
В понеделник се стигнало и до напрежение сред блокираните пътници и се е наложила намесата на българските власти и турския консул в Пловдив Емре Манав. Взето е решение по-късно вечерта влакът да се върне обратно към Одрин.Редактор: Станимира Шикова
