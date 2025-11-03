Международен влак с близо 300 пътници е блокиран трети ден на централната гара в Пловдив. Композицията Optima Express, която пътува от Турция за Австрия е спряна от петък вечерта. Влакът не може да продължи пътя си, заради протестите в Сърбия и блокирания трафик там.

В понеделник се стигнало и до напрежение сред блокираните пътници и се е наложила намесата на българските власти и турския консул в Пловдив Емре Манав. Взето е решение по-късно вечерта влакът да се върне обратно към Одрин.

