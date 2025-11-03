Кораб - фантом само с двама моряци на борда вдигна на крак институциите у нас. Плавателният съд пуснал котва край нос Eмине без да уведоми никого. В момента плавателният съд е задържан.

От трафик кулата опитали да влязат във връзка с екипажа, когато видели кораба. „След около половин час се обадиха и се установи, че това е корабът VIVA 962, който твърдеше, че идва за ремонт в Бургас. Но няма открита процедура, нито назначен агент. Също така от завода не го очакват”, разказва капитан Живко Петров, директор „Морска администрация”.



На следващия ден на борда е направена проверка. „Имаше двама души- капитан и механик. Корабът е без валидни документи. Всъщност флагът му е бил Камерун, но сертификатът за регистрация е изтекъл през февруари 2024 г. и след това няма данни да е подновяван”, посочва капитан Петров.



„Този кораб никой не може да каже дали представлява или не представлява опасност за околната среда и за хората,които са на борда”, заяви и капитан Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани.

Нарушение е и наличието само на двама души, при 84-метров плавателен съд. „На кораби с такъв размер екипажът е от порядъка на 8-10-12 души и това е основание за задържането на плавателния съд”, обяснява капитан Димитров.

В момента задържаният кораб се намира на първо котвено място в района на Бургаския залив и ще остане на котва докато корабособственикът не предостави документи, които са валидни за плавателния съд. Собствеността е регистрирана в Панама. Моряците разказали, че преди да стигнат в Бургас, корабът е бил задържан в района на Новоросийск.



„Те са стояли дълго време там. Останали са с много малко гориво, без провизии. Били са задържани от капитана на пристанището в Руската федерация, след което са ги освободили и те са си тръгнали и се оказаха тук”, разказва капитан Петров.