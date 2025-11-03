-
За последно Доган беше в сградата през 2025 г.
Бившата резиденция на бившия лидер на ДПС д-р Ахмед Доган в столичния квартал „Бояна“ вече е напълно разрушена. От т.нар. "сарай" не е останало почти нищо.
За последно Доган беше в сградата през 2025 г., когато събра млади партийни активисти и се стигна до сблъсъци с полицията.
Официално собственикът на имота е Данаил Папазов. Тогава той обяви, че нахлуването на Ахмед Доган и неговите активисти е недопустимо и нарушава законите. Папазов беше сигнализирал органите на реда за нахлуване в частния имот.Редактор: Станимира Шикова
