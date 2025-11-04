В Деня на народните будители Българската православна църква направи още една крачка към бъдещето - пусна свое мобилно приложение. То е достъпно както онлайн, така и офлайн. Потребителите вече са хиляди и дават идеи да се включат и нотификации за празници, пости и дори аудиокниги.

На 19 септември deepfake на патриарх Даниил обиколи социалните мрежи и чрез изкуствен интелект опита да заблуди мнозина.

“Това води до изопачаване, изкривяване, а понякога и до чиста лъжа – а бащата на лъжата е дяволът”, смята епископ Герасим.

Българската православна църква направи свое мобилно приложение не само в отговор на предизвикателствата онлайн, а и в опит да направи още една крачка към съвременния човек.

"Свалили са го само за няколко часа повече от 2000 души. Интересът е голям”, смята епископ Герасим.

А в приложението намират: Библията, църковни новини, молитви за всякакви поводи и православен календар за всеки ден от годината.

“Човек може да го отвори и да прочете кой светец се чества в този ден. Като го имаш на телефона, е много достъпно”, сподели Теодора Иванова.

“Човек може да си го ползва на телефона, в планината и на места, където няма обхват. Ще се създаде и плейлист с песнопения”, допълни епископ Герасим.

Отговорил навярно на стотици въпроси в една от най-използваните социални мрежи сред подрастващите, днес отец Ириней е категоричен: питащият човек има нужда от място, където информацията да е достоверна. “Въпросите винаги пораждат въпроси и е добре отговорите да се търсят на правилното място. Нека не надничаме само през дигитални устройства в храма, а да участваме живо”.

И въпреки множеството крачки на Църквата към съвременния човек, през всички социални мрежи, приложения и богослужения на живо, идва момент да се постави пауза - там, където започва изкуственият интелект.

“Както и патриархът каза, технологиите и изкуственият интелект не могат да заменят човека с неговата фантазия и най-вече с неговата душа”, смята епископ Герасим.

“Християнинът трябва да осъзнава, че това е код, който няма лице. Изкуственият интелект не може и не бива да дава насоки – трябва да знаем, че има опасност за нас като християни. За отговорите не трябва да питаме бот, а трябва да питаме Бога”, обясни отец Ириней.