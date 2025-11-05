Заместник-министърът на спорта доц. Стоян Андонов почина на 65 години. Това съобщават от федерацията по плуване.



Неговият принос е от голямо значение за развитието на българското плуване и водното спасяване.

Андонов беше дългогодишен член на Управителния съвет на Българската федерация по плувни спортове. В продължение на четири десетилетия беше един от водещите преподаватели в катедра “Водни спортове" на Национална спортна академия “Васил Левски". Състезател и треньор по плуване и водно спасяване. Световен и европейски шампион по водноспасителен многобой.

В различни периоди е председател на Националната комисия по водно спасяване, член на НС на БЧК, член на УС на Българска федерация плувни спортове, председател на клуб „Водни спортове" – НСА и член на комисията по обучение към Международната федерация по водно спасяване – Европа.

Редактор: Ивайла Митева