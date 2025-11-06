Кошмарът за хората от напукания и негоден за обитаване блок в софийския квартал “Хаджи Димитър” продължава. Собствениците са получили и покани за доброволно предаване на ключове от апартаментите, от които принудително бяха извадени. В сряда вечерта всички обитатели трябваше да напуснат жилищата си, но без да са наясно кой ще гарантира сигурността на домовете им. Хората се тревожат, защото оставят имущество, събирано цял живот. Според тях причина за евакуацията им е строежът на метрото в близост, което официално беше отречено от “Метрополитен”. Все още няма проект в общината за укрепване на рушащия се блок.

„Отиваме на квартира на свободен наем в квартал „Гео Милев”. Една част от сумата е отпусната целева помощ от общината, а останалата част от парите ще покриваме ние”, обясни в „Здравей, България” един от собствениците.

Негова съседка обясни, че апартаментът ѝ наскоро е ремонтиран основно, тя изплаща голям заем, а трябва да напусне жилището си. Тя изрази притеснение от факта, че преди да се евакуира тя трябва да остави ключовете от дома си на представител на общината. „Нямам представа как ще се охранява сградата. Дали ще бъде запечатан блокът. Дали това ще става чрез постоянен патрул пред дома ни и какво точно ще се случи”, сподели жената.

Незабавна евакуация на жители на столичния квартал "Хаджи Димитър", те твърдят, че причината е заради строежа на метрото

Зам.-кметът на район „Подуяне” Стамен Стоянов заяви, че „достъпът до двата компрометирани входа на блока ще бъде ограничен”. „Те ще се запечатат и ще има контролиран достъп за малката част от собствениците, които не са се изнесли. Контролираният достъп ще се осъществява от представители на общинската администрация.Тоест те ще могат да влизат в определен ден и час, защото сградата се руши. На първо място е безопасността на живущите”, подчерта той.

По думите комуналните дружества ще бъдат уведомени от районната администрация да преустановят всички услуги, за да не се таксуват живущите, а и да има превенция срещу наводнение или токови удари.

Жена, родена и израсла в блока сподели, че рушенето на блока „започнало след пропадането на булеварда”. „Буквално часове след това се появиха пукнатините. Взеха се мерки, но след 2 години положението е такова – по-големи разрушения, а ние сме на квартира. Изнесли сме всички си багаж. Последния ни гардероб е в колата и апартаментът ни е празен”, разказа тя.

Друга собственичка заяви, че в четвъртък вечер ще има среща с общинска администрация, на която ще се уточни какви ще са последващите действия по укрепването.

„Надявам се да има такива”, изрази надежда неин съсед. И допълни: „Преди намесата на NOVA в края на септември – нищо не е свършено. Освен една заповед за принудителното напускане на блока. И две експертизи, една от „Метрополитен” - поръчкова смея да твърдя, и една от УАСГ. В първата експертиза посочва, че строежът на метрото не е причина за напукването. Във втората се твърди, че безконтролното изпомпване на подпочвените води е довело до пропукване на сградата”.

Зам.-кметът на район „Подуяне” подчерта, че ключове от имотите ще се съхраняват от администрацията, защото част от собствениците са в чужбина, в провинцията и няма как да се осигури достъп в случай, че започне укрепване на сградата. „Все още нямаме официално постъпило потвърждение за проекта”, обясни той.

А собствениците подчертаха, че трябва да се направи приемно-предавателен протокол за състоянието, в което оставят жилищата си, и изразиха опасения от възможни мародерски набези.

"Поканили сме всички замесени колеги от Областна управа, от Столична община, от Министерство на вътрешните работи на среща в 18 часа. Включително и живущите, за да решим допълнителните детайли по евакуацията и запечатването на сградата", заяви зам.-кметът Стоянов.

Повече по темата гледайте във видеото.