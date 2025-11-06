Народното събрание отхвърли ветото на президента върху Закона за насърчаване на инвестициите. Преди това то беше отхвърлено и в енергийната комисия, където 12 гласуваха "за", а 5 "против". Според депутатите сделка за продажбата на бургаската рафинерия "Лукойл" трябва да минава проверка в ДАНС.

Вето на поправките в „Лукойл”: Противоречат ли на Конституцията промените в закона

⇒ Припомняме, че посредством Закона за насърчаване на инвестициите са въведени специфични условия за извършването на разпоредителни сделки с недвижимо имущество, с някои движими вещи и с дружествени дялове и акции от капитала на четири фирми, контролирани от компанията „Лукойл“. Такива сделки ще може да се извършват само след решение на Министерския съвет, което от своя страна е обусловено от положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

В мотивите към ветото държавният глава изтъкна, че Законът поставя МС във функционална и оперативна зависимост от становище на ДАНС, което е конституционно недопустимо. Той посочи още, че в документа "има уредена процедура по скрининг на чуждестранни инвестиции, които потенциално биха могли да застрашат националната сигурност". "В тази процедура се отчита не само становището на ДАНС по евентуални сделки, но също така и становището на Държавна агенция „Разузнаване“, както и на редица други държавни органи. Налагането на допълнителни условия за конкретно определени фирми не е съобразено и с изискванията на правото на Европейския съюз и противоречи както на буквата, така и на смисъла на Закона за нормативните актове”, твърди президентът.