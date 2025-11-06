Коментар относно блокирането на процедурата за държавния бюджет дойде от президентската институция. Според вицепрезидента Илияна Йотова така направената план-сметка е заплаха както за българските граждани, така и за влизането на България в еврозоната. Аргументът ѝ е, че очакваният дефицит ще бъде значително над допустимите 3%, както преди дни заявиха и от Фискалния съвет.

Нов спор между управляващи и опозиция за Бюджет 2026 (ОБЗОР)

„Мислех, че този бюджет отдавна е подготвен. Към днешната дата обаче се оказа, че това е бюджет, който никой не иска - не го искат управляващите, не го иска финансовият министър, не го иска и министър-председателя. Не сме чули аргумент в защита на този бюджет. Бюджетът в никакъв случай не е социален. Ние ще дадем малко повече на майките, ще вземем част от парите на работещия човек през вдигнати прагове за осигуряване и през новите вноски за пенсионно осигуряване. Накрая си задаваме въпроса - кой кого лъже?”, каза вицепрезидентът.

