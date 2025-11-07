Главният изпълнителен директор на Tesla - Илон Мъск, получи одобрение от акционерите за рекорден пакет за възнаграждение, който може да достигне почти 1 трилион долара. Безпрецедентната сделка беше одобрена със 75% от гласовете и предизвика бурни аплодисменти от публиката на годишното общо събрание на компанията в четвъртък.

Мъск, който вече е най-богатият човек в света, трябва да повиши драстично пазарната стойност на компанията за електромобили в рамките на 10 години. Ако успее да постигне това и да изпълни различни цели, той ще бъде възнаграден със стотици милиони нови акции.

Мащабът на потенциалното възнаграждение предизвика критики, но бордът на Tesla се аргументира, че Мъск може да напусне компанията, ако не бъде одобрено, а тя не може да си позволи да го загуби.

Редактор: Габриела Павлова