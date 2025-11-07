Според Асен Василев особен управител може да влезе в „Лукойл” „и след 5 минути, не е нужно законодателство да минава през парламента”. „Това беше прието още 2023 г. Там има разписани права на особения управител”, подчерта председателят на „Продължаваме Промяната” в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

„Има много сериозен план, разписан по часове. Това, което е записано в законодателството, и което е направено по време на кабинета „Денков”, е да има готов екип от международна компания, защото един човек не може нищо да направи. Беше говорено с няколко компании от ранга на „Шел” или „Бритиш Петролиум”, за да има екипи „на стенд бай”, които можем да извикаме. По време на кабинетите „Главчев” тези „стенд бай” договори не са подновени и вероятно ги няма”, обясни Василев.

По думите му това, което се прави в момента в парламента, е да се разширяват правомощията на особения управител, така че той да може да разпродава активи на компанията.

По отношение на бюджета Василев очерта три мерки, които могат да вкарат дефицита в рамките на 3% без да се бърка в джоба на бизнеса и работещите. Според него трябва да се намалят "парите за касичките" – "Централен бюджет 400 млн. евро и капиталовата програма – още 500 милиона евро по-малко, както и ограничаване на ръста на заплатите до 5% за абсолютно всички в държавната администрация".

Асен Василев подчерта, че публичният сектор не е бил оптимизиран, защото правитествата на Петков и Денков не са изкарали и година, а съпротивата идвала от ГЕРБ и "ДПС-Ново Начало", "защото си отглеждат електорат". Според него в някои ключови звена, като например ДАТО, заплатата се увеличава почти двойно.

Василев отхвърли твърденията на Делян Пеевски, че му е предлагал помощ да отпаднат санкциите по "Магнитски".

„Гънвор” няма да купи „Лукойл”

"Внасяме писмено искане министър-председателят и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията с горивата и какъв план имат за излизане от нея". Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента Атанас Атанасов от парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България". Според него ситуацията с горивата, "Лукойл" и сделката за продажба се усложнява.

Атанасов коментира, че се повишава общественото напрежение и гражданите се питат дали ще има горива и на какви цени.

"Американското министерство на финансите обяви, че компанията Гънвор е руска марионетка и няма да направи изключение от санкциите", добави Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. Според него това означава, че от 21 ноември рафинерията в Бургас няма да може да извършва финансови трансакции и това е риск както за пазара на горива, така и за българската рафинерия.

Мирчев заяви още, че няма данни дали има 90-дневни запаси и няма данни какви са стъпките, предприети от правителството. Публична тайна е, че част от фирмите не внасят в складовете на държавния резерв нужните запаси от горива, каза депутатът. Според него това е практика, която е продължавала години наред.

"Неприемливо е седмици наред Народното събрание да не получава информация какво се случва. Подал съм знак към Росен Желязков, ако му трябва съдействие, да му помогнем с информацията, която имаме", заяви Николай Денков, съпредседател на ПГ на ПП-ДБ.

На въпрос дали трябва да бъде назначен особен управител и да бъдат разширени неговите правомощия, Денков посочи, че всичко трябва да бъде подготвено за всякакви варианти.

"Ако на 21 ноември рафинерията няма нов собственик, тя трябва да оперира независимо от руските си собственици и финансовите потоци", обясни той.

