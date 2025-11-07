Министърът на енергетиката на България Жечо Станков се срещна със секретаря по енергетика на САЩ Крис Райт. Двамата проведоха разговора си в Атина по време на Шестата министерска среща на Партньорството на трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC). Темата на разговорите бяха ключови енергийни проекти и сътрудничеството между двете страни.

Министър Станков информира Райт за напредъка в изграждането на 7-и и 8-и блок в АЕЦ „Козлодуй” с новата технология АР 1000 на „Уестингхаус". Той подчерта, че България търси интегрирано решение за успешната реализация на проекта. Двамата обсъдиха също и сътрудничеството между България и САЩ при експлоатацията на ядрени мощности и проучването на възможностите за внедряване на малки модулни реактори у нас.

Припомняме, че през септември те подписаха съвместно изявление в потвърждение на целите на сключеното между България и САЩ междуправителствено споразумение за укрепване на гражданското ядрено сътрудничество. С подписания тогава документ България има възможност да се възползва от експертния опит на американските лаборатории при провеждане на предпроектно проучване за оценка на жизнеспособността и пригодността на потенциални площадки за ускорено внедряване на малки модулни реактори в страната. Министър Станков запозна своя събеседник с желанието на нашата страна да покани компании, които развиват тези технологии и са най-напреднали в този процес, и да дискутира с тях развитието на потенциални проекти в България.

„Бихме искали активно да се възползваме от американския опит и да надградим успешно десетилетната си практика при безопасната експлоатация на ядрени мощности. В лицето на малките модулни реактори можем да направим това с най-новите и модерни съвременни технологии в сектора”, подчерта Жечо Станков.

Енергийният министър се срещна и с представители на американски финансови институции, които потвърдиха подкрепата си за нови ядрени проекти в България, включително четирите нови ПАВЕЦ. България ще се стреми да привлече инвестиции в нови енергийни технологии, които ще гарантират устойчивост и стабилност на енергийната система.

„България разполага със сериозен потенциал и има амбицията да привлече световни имена за развитие на гигафабрики и центрове за данни в страната. Наред с малките модулни реактори, проектите за съхранение на енергия са решения, които могат да отговорят на тези предизвикателства”, категоричен бе той.

Крис Райт покани министър Станков във Вашингтон до края на годината за създаване на съвместна експертна група, която да ускори реализацията на проекти за внедряване на нови енергийни технологии.

