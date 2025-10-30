Република Южна Корея е сред най-значимите стратегически партньори на България в развитието на модерната енергетика. Това отбеляза министърът на енергетиката Жечо Станков по време на българо–корейския енергиен форум, който се проведе днес в София. Двете държави споделят общи цели – намаляване на въглеродните емисии, укрепване на енергийната сигурност и стимулиране на иновациите.

Пред гостите на събитието министър Станков представи основните направления в националната енергийна политика, фокусирани върху сигурност на снабдяването, декарбонизация и повишаване на конкурентоспособността. Според него балансираната комбинация от ядрени мощности, възобновяеми източници, системи за съхранение и цифрови решения е ключът към устойчивото развитие на сектора.

Особено внимание бе обърнато на водещата роля на ядрената енергетика в България. Министър Станков посочи, че за повече от 50 години тя гарантира стабилно, надеждно и нисковъглеродно производство на електроенергия, като допринася за енергийната сигурност на страната и региона. В този контекст, той информира участниците за напредъка по проекта за изграждане на два нови блока в АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP1000. По думите на министъра през 2026 г. се очаква окончателно инвестиционно решение и подписване на договорите по проекта.

Министър Станков представи и плановете за внедряване на малки модулни реактори, което ще даде възможност България да се позиционира като регионален център за следващо поколение ядрени технологии.

В контекста на прехода към нисковъглеродна икономика министър Станков отбеляза ролята на системите за съхранение на енергия и големите инфраструктурни проекти. „Инвестираме в ПАВЕЦ, защото балансирането на енергийната система е от ключово значение“, посочи той.

В заключение министър Станков заяви, че България работи в посока да бъде водещ енергиен балансиращ център – да гарантира сигурността на снабдяването, не само за българските граждани, но и на целия регион.

„Сътрудничеството между нашите държави е важна стъпка към общо бъдеще, основано на чиста и сигурна енергия и стратегическа независимост“, подчерта той.

Събитието беше организирано от Посолството на Република Корея в България, KOTRA (корейска национална организация за насърчаване на търговията) и Центъра

за изследване на демокрацията, и събра представители на държавни институции, енергийния бизнес и международни партньори.

