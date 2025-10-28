Министърът на енергетиката Жечо Станков направи изявление относно наложените от Съединените щати санкции срещу „Лукойл“ и дъщерните дружества. Той увери, че сигурността на доставките е напълно гарантирана.

„Важно е, че с постановление на Министерския съвет активите на рафинерията са определени като инфраструктура, свързана с енергийната и националната сигурност на страната“, подчерта той.

Снимка: Пресцентър МЕ

Станков посочи, че вече е задействан план за действие в три фази, свързан със сигурността на енергийните доставки. По негови думи първа и втора фаза – включват постоянен мониторинг, консултации и превантивни мерки, а трета фаза – предвижда конкретни действия при евентуално прекъсване на доставките.

„Имаме достатъчно количества, за да покрием потреблението за много месеци напред“, увери министърът.

Снимка: Пресцентър МЕ

Станков уточни, че санкциите, влизащи в сила след 21 ноември, засягат основно начина на разплащане на санкционираните лица и техните дъщерни компании.

„Още в първия ден след обявяването им с министъра на правосъдието се свързахме с колегите от OFAC, за да уточним всички детайли. За нас е важно да бъдат изпълнени целите на санкциите, без да се засягат интересите на българските граждани“, заяви Станков.

По думите му ефектът върху пазара на горива е минимален: „Има леко изменение на цените на петрола – около 2 до 4 стотинки, което не е съществено.“

Снимка: Пресцентър МЕ

Министърът допълни, че България е в постоянна координация с партньорите от Европейската комисия, САЩ и Обединеното кралство, за да се осигурят необходимите условия за нормална работа на рафинерията.

„След заявеното намерение на руската страна да реализира активите си чрез купувач, нашата цел е ясна – да защитим работните места“, заключи Станков.

Припомняме, че „Лукойл” продава всичките си международни активи. Руската компания обяви това в понеделник в кратко съобщение на сайта си. От петролното дружество посочват, че причина за решението им са въведените ограничителни мерки от няколко държави. „Лукойл” обявява, че на търг ще бъдат продадени както пряката собственост на компанията, така и дъщерните ѝ дружества.

А днес министърът на енергетиката извърши инспекция на напредъка по изграждането на лот 3 „Рупча–Ветрино“ от Вертикалния газов коридор – стратегическа инициатива с международно значение за енергийната сигурност на региона. В проверката участваха още европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен, румънският министър на енергетиката Богдан-Груя Иван, както и представители на правителствата и дипломатическите мисии на останалите държави партньори по проекта.

Редактор: Дарина Методиева