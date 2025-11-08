Поемаме към една от най-приказните клисури в България. Дива, епично красива теснина, оградена от внушителни скални масиви, издълбани от бесните речни води.



Към Ябланишкото ждрело води тясна пътека покрай последните къщи на Трънска Банкя. Потъваме в гъста прохладна гора, покриваща стръмния склон на връх Гарванов камик. 15-20 минути по-късно сме край реката и усойната теснина, в която текат нейните води.

Тук-там по склоновете тъмнеят отворите на естествени пещери, в които едва ли често стъпва човешки крак. Съвсем близо до пътеката, сред зеления бръшлян, се спотайва една от тях – Мечата дупка. Видимо е плитка, но с височина на свода поне 10 метра. Вероятно през годините е ползвана като убежище при лошо време.

Разходката продължава по скалите от двете страни на клисурата по изградените мостове. Пристъпваме внимателно по дървените конструкции и се любуваме на приказната есенна картина в ждрелото. Дървените мостове наистина са впечатляващи. Прокарани са на такива места, че те карат да се чудиш кой и как ги е вдигнал. Всяка стъпка обаче, трябва да е внимателна, тъй като годините са оставили своя белег.

Наред с пещерите, скалните кули и речните прагове, по пътеката откриваме още едно магнетично и запомнящо се кътче. Излизаме сред девствената природна красота на Зелени вир. Райско кътче, изсечено между скалите, над което продължават да се вият мостове и дървени стълби. А сега мястото е още по-красиво, защото целият пейзаж е окъпан в цветовете на златната есен.



Над Зелени вир изкачването става по-екстремно. Поредният, изваден от приказките мост е плашещо висок и до крайност опъва нервите на по-боязливите. Осмелилите се да пристъпят напред обаче, са щедро възнаградени с неповторима гледка към планинската клисура и девствената природа наоколо.





Ябланишкото ждрело или поне участъкът до Зелени вир се обхожда за около час. Това е само част от по-големия кръгов маршрут на популярната Трънска пътека по течението на река Ерма. Районът е привлекателен за разходки през всеки от топлите месеци на годината.

Повече гледайте във видеото.