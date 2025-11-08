Представете си следната ситуация — имате билет, чекиран багаж и сте на път за самолета. Но изведнъж ви спират и ви казват, че няма място. Все по-често авиокомпаниите продават повече билети, отколкото имат седалки. Какви са правата ви в такава ситуация и какво се случва с пътниците, останали на летището? Повече по темата разказва в ефирът на "Събуди се" репортерът на NOVA Юлиян Стоянов.

На 28 септември Оля тръгва към летище "Васил Левски" в София. Пътува за Лутън, Англия, но плановете на авиокомпанията са различни. Още при онлайн чекирането ѝ предлагат да бъде доброволец, без да се пояснява какво означава това и без да има опцията да откаже.



"Това е абсолютно немислимо, че с едно подобно кликване човек се съгласява да няма никакви права и да бъде извозен в неопределен бъдещ момент, когато е удобно на компанията", смята Оля Илиева.

След случая със сваленото от самолет дете в инвалидна количка: България ще настоява за законодателни промени

"В крайна сметка се оказа, че освен мен имаше още 4 пътника, които не бяха качени на полета", обясни тя.

Причината - полетът е “овърбукнат”. Това означава, че са продадени повече билети, отколкото места има в самолета. За Оля място няма. Въпреки че е с чекиран багаж, минала е граничен контрол и е стигнала до автобуса към самолета.

"Бяхме поканени да се върнем обратно през гранична полиция и да влезем обратно на територията на страната. Първоначално нямаше места за 10 човека, но намериха някакви", разказа Оля.



На четиримата пътници им е казано, че трябва да се върнат обратно на територията на България.



"Бяхме оставени сами без абсолютно никакъв наземен персонал. Съответно подадохме сигнал към 112, за да регистрираме ситуацията. Никакви документи не разписахме и по този начин никаква статистика не можа да бъде заведена колко пътници са в подобна ситуация", сподели Оля.

Гълъби предизвикаха хаос на борда на пътнически самолет в САЩ



Министерството на транспорта и съобщенията тази година са проследили едва 17 случая, при които пътници са били засегнати от overbooking и не са били допуснати до борда въпреки валиден билет. В статистиката обаче попадат само хората, които са потърсили съдействие от институциите.



"Граждани без никакво обяснение просто да бъдат зарязани на летището и никой да не им каже какво става. Не става въпрос за форсмажорно обстоятелство, защото всички, които останахме, чувахме в последствие как персоналът коментира как това е ежедневие на летището и как нямаме никакви права към когото и да се обърнем", сподели Оля.

Ето какви са правата ви в тази ситуация:



♦ Връщане на цялата сума на билета

♦ Премаршрутиране възможно най-скоро

♦ Ако се наложи да чакате дълго - безплатна храна, напитки, хотел и транспорт

♦ Пазете всички касови бележки и фактури, за да можете по-късно да поискате тяхното възстановяване

♦ Внимавайте с дребния шрифт, свързан с доброволен отказ от качване на борда



Оля вече е част от статистика, защото сезира министерството, излита 24 часа по-късно и получава обезщетение. "То е 400 евро, а на летището даваха инфрмация за 100 евро и то не на мен, а виртуално за авиокомпанията".

Междувременно от министерството на транспорта казват, че не са налагали санкции на авиокомпаниите, тъй като работят по регламенти на Европейския съюз и обезщетяват пътниците.

Оля вече запазва билетите с 48 часа по-рано за дестинацията си, за да знае, че ще стигне на време. "Всички хора вече имат подобна нагласа, защото проблемите със самолетите зачестяват все повече, особено след ковид пандемията".