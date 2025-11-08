Очаква се днес съдът да реши дали да остави за постоянно в ареста румънския шофьор от катастрофата, при която загинаха шестима мигранти в Бургас. Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Обвиненията срещу него са две - за умишлено причиняване на смърт и за нелегален трафик.

азследването до момента е установило още, че в колата на румънеца е имало общо 9 нелегални мигранти. Той е карал с превишена скорост, не се е подчинил на светлинните и звукови сигнали на полицаите, които се опитвали да го спрат. Преди да падне в езерото, колата се е ударила в билборд край пътя.

