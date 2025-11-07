Гонка между екип на „Гранична полиция“ и автомобил с мигранти завърши с тежък инцидент в района на Бургас, потвърдиха от МВР за NOVA. По първоначална информация колата с румънска регистрация не е спряла на подаден от полицията сигнал. Заради мократа настилка водачът загубил контрол над превозното средство, което излязло от пътното платно и паднало в езерото Вая.

По неофициална информация шестима миграни са загинали, а трима за ранени. По всяка вероятност жертвите са изпаднали в безсъзнание вследствие на тежкия удар и са се удавили.

Шофьорът на автомобила – румънски гражданин на около 30 години, е оцелял. Той е задържан и е разпитван цяла нощ.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Извършват се огледи и спасителни действия. Трафикът в района е изключително затруднен.

Преследването на автомобила с мигранти от джип на „Гранична полиция“ започнало след град Китен. Колата се отправила към вътрешния път през селата Ясна поляна и Росен. След като стигала до входа на Бургас, там където се намира контролно-пропускателния пункт в местността "Пода", блъснала друг автомобил, изместила го от пътя и влязла в града. Преследването продължило по булевард "Тодор Александров". Преди моста "Владимир Павлов", с лента за принудително спиране, поставена от полицейски автомобил, колата с мигранти се преобърнала и паднала в езерото Вая.