Тази събота в „Ничия земя“ ще научите защо талантът може да бъде и проблем. Пример за това е Йордан Николов-Даката. Той е талантлив художник със свой собствен стил и е бил още по-талантлив фалшификатор на пари с няколко свои печатници.

Освен всичко друго – той може да нарисува преддверието на ада, защото е бил там. Знае как изглежда, може да разказва. И то, не само защото е живял в затвора общо около 15 години, но и защото е вкарал и сина си там. Дали талантът е неговото проклятие?

Вижте уникалните картини от ателието му - във видеото.