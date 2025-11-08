-
Бил е в затвора около 15 години
Тази събота в „Ничия земя“ ще научите защо талантът може да бъде и проблем. Пример за това е Йордан Николов-Даката. Той е талантлив художник със свой собствен стил и е бил още по-талантлив фалшификатор на пари с няколко свои печатници.
„Ничия земя“: Вдъхновени от Денис Ризов (ВИДЕО)
Освен всичко друго – той може да нарисува преддверието на ада, защото е бил там. Знае как изглежда, може да разказва. И то, не само защото е живял в затвора общо около 15 години, но и защото е вкарал и сина си там. Дали талантът е неговото проклятие?
Вижте уникалните картини от ателието му - във видеото.
