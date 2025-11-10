Изкуственият интелект не трябва да бъде надценяван, нито да замества човешкия интелект, особено в такава отговорна дейност като одита. Той обаче ще допринесе за по-висока ефективност, прозрачност и навременен контрол върху публичните ресурси. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на конференцията на високо равнище „Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“, организирана от Сметната палата на Република България. Събитието е посветено на 145-ата годишнина от създаването и 30-ата годишнина от възстановяването на институцията.

Премиерът изтъкна, че доверието в институциите е ключът към ефективното управление на публичните средства. „Когато в една институция има доверие, обществото знае, че публичните средства, парите на данъкоплатците, се управляват ефективно и с респект към хората“, посочи Желязков.

Министър-председателят подчерта, че Сметната палата е не само символ на отчетността, но и на моралната архитектура на държавата, която пази обществения интерес и доверието на гражданите. „От Освобождението до днес устойчивите институции са тези, които градят държавата и я правят сигурна за своите граждани“, добави премиерът.

Снимка: Министерски съвет

Желязков отбеляза и значението на партньорството между Сметната палата и Института за изкуствен интелект и технологии „Инсайт“, като подчерта, че България ще бъде домакин на една от шестте фабрики за изкуствен интелект в Европа, което е доказателство за потенциала на страната в областта на иновациите и технологиите.

"Изкуственият интелект (ИИ) ще бъде основният двигател, фактор за икономическо развитие през следващото десетилетие. Ако правителствата, обществата, икономиките са достатъчно умни, трябва да се възползват по най-добрия начин". Това каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на конференцията.

Снимка: Министерство на иновациите и растежа

„Всяка съпротива губи шансове за бързо икономическо и обществено развитие“, категоричен е той. дончев допълни, че трябва да побързаме с внедряването на ИИ. Според него големият проблем, пред който ще се изправим скоро, е, че светът ще се раздели на икономики, които предоставят услуги с висока добавена стойност, базирани на ИИ и ползватели. „България трябва да е сред доставчиците, а не сред ползвателите“, убеден е вицепремиерът.

По думите му част от съществуващите притесненията за ИИ са основателни, но реакцията на ЕС за ограничаването му не е била съвсем правилна. В същото време глобалните ни партньори и конкуренти като САЩ и Китай влагат усилия в развитието на ИИ. „Ние сме една от малкото държави, които имат собствен езиков модел. Трябва да експлоатираме всички възможности за систематичното му прилагане навсякъде, не само в държавната администрация и одита“, каза още Дончев.

Той е сигурен, че освен човешки капитал, имаме нужда и от инфраструктура. Вицепремиерът изтъкна предимствата на INSAIT и допълнителните възможности, които ще се разкрият пред България след изграждането на фабриката за изкуствен интелект BRAIN++.

На събитието на Сметната палата по случай 145-ата годишнина от създаването ѝ и 30 години от нейното възстановяване присъстваха министърът на електронното управление Валентин Мундров, представители на академичната общност, бизнеса, експерти и други.

