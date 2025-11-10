Снимка: Георги Димитров, NOVA/Видео: БГНЕС
Визитата е в навечерието на 60-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете страни
Президентът Румен Радев посрещна ливанския си колега Жозеф Аун на официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София. Визитата е в навечерието на 60-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете страни, която ще бъде отбелязана догодина. Ливанският президент, който е на официално посещение в България по покана на българския държавен глава, отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.
Снимка: Георги Димитров, NOVA
Двамата президенти се срещнаха „на четири очи“ на „Дондуков“ 2, след което продължиха пленарните разговори между официалните делегации на двете държави.
В рамките на официалното посещение на президента на Ливан са предвидени срещи с представители на изпълнителната и законодателната власт.
Снимка: Георги Димитров, NOVA
Перспективите за развитие на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество, партньорството в сферата на високите технологии, иновациите, културата, науката, образованието, отбраната и сигурността, както и теми от регионалния и международен дневен ред, бяха във фокуса на разговорите между двамата държавни глави.
Снимка: Георги Димитров, NOVA
"България може да играе важна роля във възстановяването и в икономическото развитие на Ливан", заяви държавният глава Румен Радев след срещата му с президента на Ливан Жозеф Аун. Двамата имаха съвместни изявления пред медиите.
"Ние изразяваме своята готовност за задълбочаване на отношенията в икономиката, инвестициите, търговията, военното дело, селското стопанство и особено в образованието и културата", добави Румен Радев.Редактор: Цветина Петрова
