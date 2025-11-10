На днешния ден честваме 36 години от падането на тоталитарния режим и началото на раждането на българската демокрация. На 10 ноември 1989 година генералният секретар на Българската комунистическа партия Тодор Живков е свален от власт. Днес, спомняйки си за миналото, търсим отговори в него за настоящите политически трудности, пред които е изправена България.

„Паметта е много важно нещо, но не бива да се интерпретира с онзи носталгичен нюх, който подменя събитията”, твърди социологът Елена Дариева в предаването „Твоят ден”.

Желязков: Обсъждаме няколко имена за особен управител на рафинерията в Бургас

Според нея изкушението да гледаме с носталгия към миналото крие риска да не успеем да си вземем поуките, най-важната от които е, че когато вечната дилема между свобода и сигурност се реши в полза на сигурността, в крайна сметка може да изгубим и двете.

Историята е от огромно значение за прогреса на едно общество. На това мнение е и проф. Росен Стоянов, който е специалист по политически комуникации. „Ако не бъде научена адекватно историята, грешките могат да бъдат повторени”, коментира той.

Миналата седмица отново стана повод за дискусии и анализи за държанието на политиците и методите им за взимане на решения. В епицентъра на събитията е енергийната комисия, която бързо вкара в дневния си ред текстовете за разширените правомощия на особения управител на рафинерията в Бургас и ги подложи на гласуване, за да се придвижи законът мигновенно кум пленарната зала. „Темата за светкавичното заседание измести тази за бюджета. Проблем има. Големият проблем е в липсата на обществено доверие. Това заседание ерозира доверието допълнително”, коментира Дариева.

Ще бъде ли преработен бюджетът в евро

Според нея бързането е оправдано, а ефетиквността е важна, но това не отменя въпроса за прозрачността, защото властта не може да бъде упражнявана ако няма легитимост.

Аналогично е и мнението на проф. Стоянов, който смята, че процесите трябва да бъдат дебатирани многостранно, а не само от мнозинството. „Децифицитът на доверие към управляващите никого не интересува”, заяви експертът.

Бюджет 2026 няма да срине държавата

Изострят се притесненията относно стабилността на бюджета за предстоящата година. „Бюджетът такъв, какъвто го очакваме, няма да счупи държавата, но ако е подобен на този, който е сега, тогава имаме проблем”, коментира проф. Стоянов.

По закон без постигане на тристранно споразумение и без съгласието на работодатели и синдикати няма да бъде внесен бюджет. Експертите са категорични, че няма да има държавен срив, но изказват негативни за бизнеса прогнози. „Смятам, че управляващите няма да отстъпят от заявеното. Опасявам се, че дебатите в зала ще доведат до още по-значими прояви на щедрост за определени сектори”, коментира Дариева.

Повече вижте във въдеото!

Редактор: Ралица Атанасова