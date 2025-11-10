Особеният управител е физическо лице или лица, които ще бъдат определени след необходимата проверка и анализ за техния интегритет. Още в хипотезата за диверсификация от руския нефт е имало конкретни имена за този пост, които обсъждаме. Щом законът влезе в сила, ще ги обявим. Това каза премиерът Росен Желязков пред журналисти в понеделник. Той участва в конференция "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси".

Според Желязков особеният управител няма как да бъде безконтролен, тъй като ще действа само в рамките на закона. "В страната има достатъчно горива - както запаси в държавния резерв, така и процесирани горива", категоричен бе той.

Припомняме, че на 7 ноември, след становището на Министерството на финансите на САЩ, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия”, народните представители приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител , който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас. Така целият контрол ще бъде в ръцете на държавата и всички решения ще се взимат след одобрението на Министерския съвет. Те няма да подлежат на спиране и съдебен контрол.

По думите на премиера са предприети превантивни действия, за да се запази критичната инфраструктура, част от която е и рафинерията в Бургас. "От първия ден на налагане на санкциите от OFAC, ние сме в постоянен контакт, както с Департамента по финанси, така и с този по енергетика на САЩ. Имахме редица разговори, водени от министрите Георгиев и Станков. Ще осигурим спазването на санкциите с оглед основната им цел - нито един цент да не отива за войната в Украйна. Приетият от нас закон в петък е отговорът на въпроса каква ще е легалната рамка за изпълнението на политиката. Когато той влезе в сила (щом бъде обнародван в Държавен вестник), тогава всички действия, предвидени от него, ще бъдат активирани", обясни още министър-председателят.

Относно Бюджет 2026 г. Желязков посочи, че се води диалог с оглед удовлетворяване на социалните интереси. Той сподели очакванията си, че тази седмица ще се проведе Тристранен съвет и план-сметката ще бъде внесена в Народното събрание. "Този бюджет трябва да отговори на страховете на обществото - без висока инфлация и намаляване на доходите, както и с продължаващи инвестиции. Той е по-скоро консервативен и с бавни реформаторски политики, които да бъдат добре обмислени", смята премиерът.