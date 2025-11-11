Снимка/Видео: Пресцентър на Министерския съвет
Премиерът проведе работна среща с депутатите от Смолян Красимир Събев и Халил Летифов, както и с шефа на Регионалната комисия Николай Нанков
Изграждането на скоростен път от Асеновград до Смолян и подобряването на транспортната достъпност на населените места в района на Родопите - това беше темата на работното съвещание на министър-председателя Росен Желязков с председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков и народните представители от Смолян Красимир Събев и Халил Летифов, съобщават от пресцентъра на МС.
В работното съвещание участваха още кметът на Смолян Николай Мелемов, кметовете на населените места от областта, областният управител на Смолян Захари Сираков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и председателят на УС на АПИ Йордан Вълчев.
Снимка: Пресцентър на Министерски съвет
От страна на правителството беше поет ангажимент да съдейства за реализирането на ключовата за региона пътна инфраструктура. Към момента има изготвен технически проект и от 2026 г. стартират процедурите по възлагане, като целта е в максимално кратки срокове да е готово частичното разширяване с трета лента на пътя Асеновград – Смолян, включително обхода на Чепеларе. Паралелно с това се изготвя технически проект и се подготвят процедурите за допълнително увеличаване на габаритите, така че целият път да бъде разширен до четирилентов и да стане скоростен.
Снимка: Пресцентър на Министерски съвет
В хода на разговора беше подчертан и потенциалът за развитие на региона чрез привличане на повече инвестиции и създаване на трайни работни места. Акцентирано беше върху значението на транспортната свързаност за подобряването на условията за правене на бизнес.Редактор: Станимира Шикова
