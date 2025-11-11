Столичният инспекторат отчита рекордни санкции на търговски обекти за неправомерно смесване на отпадъци, съобщи БТА. За миналия месец инспекторите в София са съставили около 500 констативни протокола, 23 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и 205 фиша на обща стойност 10 250 лева.

Основните нарушения, засечени при проверките, са смесване на различни видове отпадъци и изхвърляне на боклук и опаковки от търговските обекти в битовите контейнери.

"Резултатите са пряк ефект от засиления контрол и високата гражданска активност в рамките на кампанията #ГражданскиКонтролЗаЧистота на Столичната община и Столичния инспекторат по време на временната организация по сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село", посочват от инспектората. Само в рамките на няколко седмици десетки жители на София подадоха сигнали със снимки и точни локации на нарушения, което е позволило на контролните екипи да реагират незабавно и ефективно.

Всеки търговски обект трябва да организира сметоизвозването си по чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси. Установяваме, че това задължение системно не се изпълнява и затова затягаме контрола в цяла София, заяви директорът на инспектората Николай Неделков.

Столичната община призовава жителите на София да продължат да бъдат част от контрола върху чистотата и да подават сигнали за нередности.

