Субсидията за градски транспорт на София в държавния бюджет за 2026 година е изчезнала, написа днес кметът на столицата Васил Терзиев.

"В бюджета за 2025 г. субсидията беше 106 млн. лв., плюс 15 млн. лв. допълнителна помощ от Министерския съвет (спомняте ли си онези пари, с които “решиха” кризата с транспортната стачка). За 2026 г. - пълна неизвестност в бюджета", съобщи Терзиев. Според него освен проблемите за бизнеса и гражданите, които множество специалисти посочиха, има един друг много голям проблем в Бюджет 2026 - няма прозрачност и няма предвидимост, а това е най-важното за големи общини като София.

Васил Терзиев отне делегираните правомощия на главния архитект на София

Все пак има и добри новини, а именно: Парите, които София ще получи от държавата за училища и другите делегирани от държавата дейности, се увеличават с около 90 милиона евро (или 14%). Парите, които държавата дава на София за инвестиции и строителство, се увеличават с почти 1,5 милиона евро (или 11%).

Относно липсващата субсидия обаче градоначалникът задава няколко въпроса: "Колко средства ще отдели държавата за градския транспорт на столицата? Как ще гарантираме стабилността на една от най-големите транспортни системи в България?". Терзиев добавя, че Метрополитенът - стратегически обект от национално значение - също е на тъмно.

"Колко средства са предвидени за разширение на метрото през 2026 г.? Предишните години имаше по 40 мил. За тази има ли? И колко за неговата охрана? Всяка година охраната става по-скъпа и ние се молим цяла година за тези средства. Кога ще мине към сериозния бюджет на МВР?", пише Терзиев в публикация в личния си Facebook профил.

"Инвестиционната програма за общински проекти поражда още по-сериозни въпроси. Защо средствата ще минават през Българската банка за развитие? Каква е добавената стойност за държавата или за общините? Ще се изисква ли общините да връщат средства или да плащат лихви? Ако държавата така или иначе ще плаща лихви на банката – защо не предостави парите директно на общините? Ще започнат ли най-накрая разплащанията към коректните общини? София все още е получила само 237 хил. лв. за 2025 г., при одобрени 156 проекта и 10 подписани споразумения за този година. Подадените искания за плащане са в размер на почти 35 млн. лв. Ще има ли средства да се разплатим за всички обекти, за които вече имаме договор и отношения и извършена работа?", пита кметът на София.

Предоставена е възможност такса „битови отпадъци“ да остане непроменена през 2026 г., но не е ясно на каква база ще се изчислява. "Ако не на данъчна оценка - на каква?", пита още Терзиев и настоява Министерство на финансите да даде отговор.

В заключение Тезриев пише: "Може и да има достатъчно пари за София, но засега те са скрити зад завесата. Надявам се кметът на столицата да не трябва да „застане под герба“, за да стигнат средствата до “хората”. Държавният бюджет не трябва да се превръща в инструмент за политически натиск. Той трябва да е инструмент за развитие. Независимо как изглежда финалният вариант на държавния бюджет, Столична община ще продължи последователно да отстоява своята политика - прозрачност, ефективност и финансова стабилност".

Редактор: Мария Барабашка