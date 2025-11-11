Парите от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост в размер на близо 1 млрд. лв. са получени, съобщи пред журналисти проф. Костадин Ангелов след заседание на парламентарната комисия по здравеопазване, на която е председател, предава БТА.

„Планът за възстановяване и устойчивост беше провален, отписан, ние го реанимирахме и благодарение на усилията на цялото правителство и лично на вицепремиера Дончев, второто плащане е факт”, допълни Ангелов.

„Имаме амбицията до крайния срок по плана да получим всички средства, определени за България”, допълни той.

Европейската комисия изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ

Това е първото плащане, което България получава по инструмента от почти три години. Първият транш по ПВУ беше получен през декември 2022 г. Навременното получаване на второто плащане беше един от ключовите приоритети на правителството. За целта искането беше оттеглено на 17 април 2025 г. и подадено отново на 23 юли 2025 г. По този начин получените средства от страната ни вече възлизат на 1/3 от общата алокация като изпълнението на етапните цели доближава 40%.

Припомняме, че на 1 октомври страната ни подаде и трето искане за плащане по инструмента, което е на стойност 1,6 млрд. евро. Очаква се средствата по него да бъдат получени преди края на годината.

"Луклойл"

Костадин Ангелов коментира и казуса с "Лукойл".

"Промените в статута и функциите на особения управител на рафинерията „Лукойл”, които парламентът прие в края на миналата седмица, ще помогнат за бързото разрешаване на проблема с американските санкции върху руската компания", каза той.

Според него държавата ще се справи с проблема, ако президентът Радев не наложи вето върху промените в закона и така забави цялата процедура.

„В тази ситуация, към момента, топката е в полето на президента. Той трябва максимално бързо, ако мисли за България, да върне този закон и да издаде указ за неговото публикуване. Ако реши да налага вето, това означава, че той не защитава интереса на българските граждани, а защитава някакви корпоративни интереси, които най-вероятно ще станат ясни занапред. Но дори да бъде наложено такова вето, в рамките на часове то ще бъде преодоляно”, заяви Ангелов.

Редактор: Ралица Атанасова