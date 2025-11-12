Снимка: iStock
-
Вторият опит за заседание на Тристранния съвет се очаква в четвъртък
След като вчера синдикатите седнаха на една маса с представителите на партията мандатоносител, диалогът за парите на държавата продължава. Профсъюзите се съгласиха с разчетите на властта, но застанаха твърдо против вдигането на ДДС ставката. Работодателите категорично отрекоха това да е обсъждано с тях. От ГЕРБ пък заявиха, че отстъпки за по-високите данъци и осигуровки в Бюджет 2026 няма да има.
В четвъртък се очаква втори опит за старт на Съвета за тристранно сътрудничество, след като миналата седмица той се провали заради несъгласие на работодателските организации със сметките на властта. Все още не е ясно дали те ще се явят и утре.
Синдикати и ГЕРБ на среща за параметрите на бюджета: Промени засега няма да има (ОБЗОР)
Ако все пак срещата в Министерския съвет се състои, амбициите на управляващите са план-сметката за догодина да влезе в парламента до края на седмицата.Редактор: Мария Барабашка
