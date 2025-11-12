Семейства сигнализират за опасно шофиране на мотористи в Перник. По думите им в неделя вечер три превозни средства преминали през пешеходния площад на задна гума. Хората са подали сигнал на 112.

Жена твърди, че пиян полицай е предизвикал катастрофа в Перник

„Разхождах се с приятелка и децата ни, когато моторите преминаха с бясна скорост. Други хора споделиха, че това не се случва за първи път. Набрахме 112. От всички страни дойдоха патрулки. Казаха ни, че от доста време се опитват да заловят нарушителите”, каза в ефира на „Здравей, България” Виктория Христова, един от очевидците, които са се разминали на косъм от опасен инцидент.

От МВР - Перник заявиха за NOVA, че един от младежите е заловен. Съставен му е акт, предстои Районният съд да насрочи заседание. Той е на 17 години и е криминално проявен.

