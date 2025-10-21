Жена твърди, че пиян служител на МВР е предизвикал катастрофа в Перник. По думите ѝ той е прелетял през мантинелите на ул. „Софийско шосе” и е връхлетял върху автомобила на дъщеря ѝ.

Тя казва още, че служителят на „Криминална полиция” е отказал да бъде тестван за алкохол и му е взета проба само за наркотици.

Потърпевшата Елизабет разказа, че мъжът се движел успоредно на нейната кола, в посока София.

„Той буквално прелетя през мантинелата и се приземи върху нас. Първото нещо, което го попитах, беше дали е добре, но той не отговори. Моят приятел ми каза да звънна на 112, но мъжът отвърна, че е техен колега и няма нужда да се обаждаме. Попитах го дали е употребил алкохол и наркотици, но той отрече, въпреки че едва стоеше на краката си”, каза тя.

По нейни думи, когато полицаите пристигнали, те взели нейните документи, както и на другия участник в ПТП-то. На нея ѝ бил направен тест за алкохол, но другият бил проверен за употреба на наркотици 3 часа след катастрофата.

По неофициална информация мъжът бързал към мястото на друга катастрофа в София. Той бил задържан за 24 часа.

