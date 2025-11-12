Очакваме третият транш по Плана за възстановяване и устойчивост да постъпи в рамките на настоящата година. Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на правителственото заседание в сряда.

Желязков отправи поздрав към колегите си за това, че вчера България е получила втория транш по плащанията - 440 млн. евро. Това стана възможно след като страната ни изпълни 99% от етапните цели. Сред тях са ключови реформи в областта на образованието, енергетиката, борбата с прането на пари, законодателството за обществените поръчки, върховенството на правото и подобряване на бизнес средата. Това е първото плащане, което България получава от почти 3 години. Първият транш по този план беше получен през декември 2022 г.

„Може да не сме от най-говорещите правителства, но със сигурност сме от най-ефективните”, смята министър-председателят.

„Понеже съм сигурен, че никой няма да ни похвали, искам още в самото начало на заседанието да ви поздравя с това, че вчера България получи втория транш плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост - 440 милиона евро. Това е признание от страна на Комисията за изпълнените етапни цели за второто плащане. То е първото от три години насам и настъпва тогава, когато остава по-малко от една година до края. Това плащане показва, че когато България има политическа воля, желание, необходимата експертиза, може да убеди Европейската комисия в същото. Изпълнени са 58 от 59 етапни цели. Това е не само получаване на втория транш, а и предпоставка за получаването на третия, защото те са във функционална зависимост”, уточни министър-председателят.

„С тези плащания ние гарантираме устойчивостта на българската финансова система и реформите, които сме поели за това. Всъщност второто и третото плащане са най-тежките реформи от плана. Свързани са с енергетика, образование, обществени поръчки, борба с прането на пари и други. И днес, и утре българският парламент ще продължи работата си по тези реформи. Сигурен съм, че управляващото мнозинство ще се справи с това огромно предизвикателство, което беше не просто забавено, а отречено през последните години”, поясни той.

И благодари на Европейската комисия за доверието към българското правителство.