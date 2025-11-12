-
Христо и Иван получиха награда за доблестната си постъпка
Двама дванадесетокласници от Стара Загора дадоха пример за честност и гражданска отговорност, след като намериха голяма сума пари на улицата и я върнаха на собственика.
Христо и Иван се натъкнали на близо 5000 лева на път за теоретичен изпит за шофьорски курсове. Без да се колебаят, момчетата се обадили на телефон 112, а полицията успяла бързо да открие притежателя на изгубените пари.
Боряна Калейн намери портфейл с много пари и го върна
За достойната си постъпка учениците бяха отличени от ръководството на Областната дирекция на МВР - Стара Загора.
„Нашите не са ме възпитали по такъв начин, че дори за миг да си помисля да взема тези пари“, каза Христо.
Думите на момчетата трогнаха преподаватели и служители на реда, които ги посочиха като пример за това, че почтеността и добротата все още имат място в обществото ни.Редактор: Ралица Атанасова
