Вицепрезидентът призова за голямо обсъждане на бъдещето на рафинерията
Мотивите на президента Румен Радев да наложи вето върху Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход са много ясни и категорични – защита на интересите на България, гарантиране на държавността срещу всякакъв опит за злоупотреби и възможност да върнем дискусията за бъдещето на рафинерията в Народното събрание. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в Русе.
Радев: Ако целта на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили особен управител
„На 7 ноември, това, което се случи, може да съперничи на пиеса на Самюел Бекет – и по времетраене, и по абсурдност. Нека се върне дискусията, да се чуят всички аргументи, да има голямо обсъждане с експерти, за да се намери най-добрият вариант”, каза тя.
Тя посочи, че от президентството не е срещу статута на особения търговски управител, но държат да се спазват законите и Конституцията.
Йотова заяви, че обсъждането на въпроса за отхвърляне на ветото не я изненадва. Тя посочи, че от много години няма никакви дискусии по мотивите на държавния глава, „те се отхвърлят само защото е президентът”.
Вицепрезидентът каза още, че трябва да се намери най-добрата формула, но да се спазва Конституцията, тъй като според нея в Закона има текстове, засягащи особения управител, които противоречат на Основния закон в държавата.Редактор: Цветина Петрова
