Случаят „Джефри Епстийн”: Какво гласят съобщенията, публикувани от демократите
След 43 дни парализа: Приключи най-дългото прекъсване в работата на правителството на САЩ
Без НСТС: Кабинетът ще одобри Бюджет 2026 в сегашния му вид
Работодателите с втори бойкот на Бюджет 2026 – няма да участват в Тристранен съвет
Владимир Чуков: Никола Саркози заслужава подкрепа от българска страна заради случая с българските медици в Либия
Енергийната комисия в НС преодоля ветото на президента
Разследването започна през 2020 година от закритата вече спецпрокуратура
Старт на делото срещу бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови. Процесът, придобил известност като „Боклукгейт”, не можа да започне от първия път, след като защитата поиска обвинителният акт да се върне на прокуратурата. Според записаното в него бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови, бившия заместник-министър на околната среда Красимир Живков и още трима души неправомерно са внасяли и преработвали опасни отпадъци у нас.
